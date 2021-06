Neuer Therapieansatz : Berliner Charité prüft Einsatz von Bandwurmmittel gegen Corona

Berlin Die Berliner Charité prüft den Einsatz eines üblicherweise gegen Bandwürmer eingesetzten Mittels zur Behandlung von Corona-Infektionen. In einer klinischen Studie will man jetzt überprüfen, ob das Mittel sicher anwendbar, verträglich und wirksam ist.

Wie das Universitätsklinikum am Montag mitteilte, wird zurzeit in der klinischen Studie untersucht, ob sich das Bandwurmmittel Niclosamid als wirksam gegen Covid-19 erweist. Forschende des Deutschen Zentrums für Infektionsforschung an der Charité und der Universität Bonn analysierten den Angaben zufolge, wie das Virus den Stoffwechsel der Wirtszelle zu seinen Gunsten umprogrammiert.