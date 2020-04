Corona-Liveblog : Bundeswehr verschiebt wegen Virus-Pandemie die Grundausbildung

In Sachsen und in Mecklenburg-Vorpommern gilt sie bereits: die Maskenpflicht. Einer neuen Umfrage zufolge sind die Bundesbürger geteilter Meinung über den Sinn einer Maskenpflicht in der Öffentlichkeit. In einer Civey-Umfrage für den Berliner „Tagesspiegel“ (Sonntag) hielten 46,2 Prozent der Befragten den Verzicht auf eine solche Schutzmaßnahme für einen Fehler. Gegen eine Maskenpflicht sprachen sich dagegen 39,7 Prozent der Befragten aus; 14,1 Prozent waren unentschieden.



Einzelne Kommunen und Bundesländer wie das thüringische Jena sowie Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern haben das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes im öffentlichen Nahverkehr und in Einzelhandelsgeschäften inzwischen vorgeschrieben. Dabei geht es allerdings nicht um Schutzmasken im medizinischen Sinne, sondern um sogenannte Community-Masken zur Abdeckung von Mund und Nase in der Öffentlichkeit. Diese können nach Expertenmeinung vor allem das Infektionsrisiko für andere Personen abmildern.