Für einige Regionen : Bundesregierung hebt Reisewarnung für Türkei teilweise auf

Berlin Was die türkische Regierung seit Wochen einfordert, ist jetzt Wirklichkeit: Die Bundesregierung hat grünes Licht für Urlaubsreisen an die türkische Westküste gegeben. Zuvor hatte es Streit über die Reisewarnung aus Deutschland gegeben.

Die Bundesregierung hat die Reisewarnung für die vier türkischen Küstenprovinzen Antalya, Izmir, Aydin und Mugla aufgehoben. Das teilten Vizeregierungssprecherin Ulrike Demmer sowie das Auswärtige Amt am Dienstag in Berlin mit. Allerdings müssen sich alle Türkei-Reisenden innerhalb von 48 Stunden vor ihrer Rückkehr dort auf eigene Kosten auf eine mögliche Corona-Infektion hin testen lassen und weitere Sicherheitsauflagen einhalten.

Das Auswärtige Amt wies zudem darauf hin, dass sich an der Einstufung der gesamten Türkei als Corona-Risikogebiet nichts ändere, auch nicht an geltenden Quarantänevorschriften für Rückkehrer nach Deutschland. Falle der Corona-Test vor der Rückreise positiv aus, müssten die Reisenden sich in der Türkei in Quarantäne sowie wenn nötig in ärztliche Behandlung begeben. Die Kosten für die Tests, die unabhängig vom Aufenthaltsort in der Türkei generell verlangt würden, betragen demnach zwischen 15 und 30 Euro.