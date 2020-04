Corona-Liveblog : Bundesregierung dämpft Hoffnung auf schnelle neue Lockerungen

Die Wiedereröffnung zahlreicher Mode-, Schuh- und Buchläden hat in der vergangenen Woche noch nicht zu einem Ansturm auf die Innenstädte geführt. Im Schnitt habe die Belebung in den Einkaufsstraßen gerade einmal bei 39 Prozent eines normalen Einkaufstages des Vorjahres gelegen, berichtete das auf die Messung von Kundenfrequenzen in den Innenstädten spezialisierte Unternehmens Hystreet. Es hatte mit Lasermessungen die Kundenfrequenzen in 17 Städten kontrolliert. Am stärksten war der Andrang demnach am vergangenen Montag, dem ersten Tag nach der Lockerung. Aber auch an diesem Tag erreichte die Kundenfrequenz nur selten 50 Prozent eines durchschnittlichen Wochentages aus Vor-Krisenzeiten. Von Dienstag bis Freitag flachten die Besucherzahlen dann wieder etwas ab. Die Kölner Schildergasse bildete mit 27 Prozent das Schlusslicht bei den überprüften Einkaufsstraßen.