Corona-Pandemie : Bundespräsident sagt Neujahrsempfang im Schloss Bellevue ab

Berlin Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird aufgrund der Corona-Pandemie Anfang des Jahres nicht den klassischen Neujahrsempfang im Schloss Bellevue geben. Es würden aber Alternativen gesucht, sagte eine Sprecherin.

Der Neujahrsempfang des Bundespräsidenten bildet traditionell den Auftakt für das politische Jahr in der Hauptstadt. An einem Tag lädt das Staatsoberhaupt Vertreter des öffentlichen Lebens - etwa von Verbänden und Parteien - sowie für das Gemeinwohl engagierte Bürger ein. Auch die Bundesregierung kommt dann ins Schloss Bellevue, um alles Gute für das neue Jahr zu wünschen. Am zweiten Tag wiederholt sich dies mit den in Berlin vertretenen Botschaftern und Repräsentanten anderer Staaten.