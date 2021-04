Steinmeier mit Astrazeneca geimpft : „Ich vertraue den in Deutschland zugelassenen Impfstoffen“

Berlin Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat seine erste Corona-Schutzimpfung erhalten. Das Staatsoberhaupt appelierte an alle Bürger, sich ebenfalls impfen zu lassen.

Dem Staatsoberhaupt wurde laut Bundespräsidialamt am Donnerstag im Bundeswehr-Krankenhaus in Berlin der Impfstoff von Astrazeneca gespritzt. Der Bundespräsident appellierte im Anschluss an alle Bürger, seinem Beispiel zu folgen: „Ich vertraue den in Deutschland zugelassenen Impfstoffen“, betonte er in einer Mitteilung. „Heute habe ich meine Erstimpfung mit Astrazeneca erhalten. Das Impfen ist der entscheidende Schritt auf dem Weg aus der Pandemie. Nutzen Sie die Möglichkeiten. Machen Sie mit!“