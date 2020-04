Corona-Newsblog : Bund und Länder wollen Spielplätze wieder öffnen und Gottesdienste erlauben

Eine Rekordzahl an Arbeitnehmern ist derzeit in Kurzarbeit. Für andere Beschäftigte fallen womöglich mehr Schichten an als üblich. Darf der Arbeitgeber Mehrarbeit einfach so anordnen? Und was ist mit geänderten Arbeitszeiten? Ein Überblick zu den geltenden Regeln für Arbeitnehmer in Zeiten der Krise.