Corona-Newsblog : Bund und Länder einigen sich auf Öffnung von Spielplätzen

In NRW kehren im Mai nun doch bereits alle vier Grundschuljahrgänge in die Schulen zurück. „Ab dem 11. Mai 2020 sollen in einem tageweise rollierenden System die Kinder aller Jahrgangsstufen wieder in ihre Schulen gehen können“, heißt es in der jüngsten Schulmail des Ministeriums, die am Donnerstag veröffentlicht wurde.