Britische Mutation B.1.1.7. : Warum 80-Jährige ein mehr als 1000-fach höheres Sterberisiko haben als junge Menschen

Alte Menschen sind durch die Corona-Mutation weitaus mehr gefährdet, als junge. Das bestätigen auch die aktuellen statitischen Berechnungen. Foto: dpa/Oliver Berg

Ein Mathematiker hat berechnet, dass ein 80-Jähriger, der an der britischen Mutante erkrankt, ein 1000-fach höheres Sterberisiko hat, als ein 20-jähriger Covid-19-Patient. Wir erklären, was hinter diesen Zahlen steckt, und was sie bedeuten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Regina Hartleb Redakteurin für Kultur und Wissen

Die britische Mutation B.1.1.7 lässt sich nicht mehr aufhalten und wird mittelfristig auch in Deutschland die dominierende Form sein. Daran besteht in der Wissenschaft kein Zweifel mehr.

Die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache: Allein innerhalb von zwei Wochen stieg der Anteil der britischen Variante unter den Infizierten von sechs auf 22 Prozent. Das war der Stand vor einer Woche. Die akkreditierten Labore in Deutschland ermittelten in Zufallsproben zuletzt sogar eine Quote von 30 Prozent. Tendenz steigend.

Info Experte für Zahlen und Statistik Foto: Mina Jung Professor Christian Hesse arbeitet am Institut für Stochastik und Anwendungen an der Universität Stuttgart. Er leitet dort die Abteilung für Mathematische Statistik.

Nun hat der Stuttgarter Mathematiker Christian Hesse berechnet, das die Variante B.1.1.7 tatsächlich vor allem für alte Menschen besonders gefährlich ist. „Das nach Infektion mit der britischen Mutante bestehende Sterberisiko ist für 80-Jährige mehr als 1000 Mal so hoch wie für 20-Jährige“, sagt der Hesse. Der Professor leitet am Institut für Stochastik und Anwendungen die Abteilung für Mathematische Statistik. Er kennt sich also aus mit Zahlen.

Wie kommt der Mathematiker zu diesen Ergebnissen?

Basis für Hesses Erhebungen waren nach seiner Aussage Zahlen der britischen Expertengruppe Nervtag (New and Emerging Respiratory Virus Threats Advisory Group) und Ergebnisse weiterer Studien der Fachpresse, etwa der britischen Gesundheitsbehörde Public Health. Für eine erste Einordnung hat Hesse sich zunächst die normalen Sterbedaten angeschaut, wie sie aus den Sterbetafeln des statistischen Bundesamts hervorgehen. „Die normale Sterblichkeit eines 80-jährigen Mannes innerhalb eines Jahres (5,5 Prozent) ist rund 130-mal höher als die eines 20-Jährigen (0,042 Prozent)“, erklärt der Mathematiker. Er hat nun einen ähnlichen Vergleich unter Infizierten mit der britischen Variante durchgerechnet. Sein Ergebnis: Mit B.1.1.7-infizierte 80-jährige Männer haben eine mehr als 1000-fach höhere Infektionssterblichkeit (11,3 Prozent) als an der Variante erkrankte 20-Jährige (0,008 Prozent).

Sind diese Zahlen repräsentativ?

Konkrete Studienzahlen nennt Hesse nicht. Aber er betont: „In Großbritannien sind mittlerweile rund 95 Prozent aller Covid-19-Patienten mit der britischen Variante infiziert.“ Die Stichprobengröße der ausgewerteten Studien sei daher statistisch belastbar. Außerdem: „Für repräsentative Daten braucht man nicht immer zwingend hohe Fallzahlen“, sagt er. Ähnlich funktionierten etwa auch Hochrechnungen bei Wahlen.

Was ist überhaupt Infektionssterblichkeit?

Dies ist der Anteil der Corona-Toten unter allen Infizierten, ob getestet oder nicht. Für aussagekräftige Daten muss dazu der Immunstatus von Probanden festgestellt werden. Dies geschieht etwa mittels Blutproben, um auch frühere, unentdeckt gebliebene Corona-Infektionen festzustellen. Zu unterscheiden ist hier die Fallsterblichkeit: Sie bezieht sich ausschließlich auf die Sterblichkeit unter den Erkrankten.

Was bedeuten diese Ergebnisse für den weiteren Verlauf der Pandemie?

„Wir stehen am Beginn einer Trendwende“, sagt Hesse. Alle wesentlichen epidemiologischen Indikatoren stagnieren seit etwa zehn Tagen oder zeigen mittlerweile wieder eine leicht steigende Tendenz. „Dazu könnte die Verbreitung der Mutation entscheidend beigetragen haben“, so Hesse. Er plädiert gerade in den Altenheimen für besondere Vorsicht und konsequente Kontrollen etwa auch mit Schnelltests. „Aus rein statistischer Sicht können wir uns keine Lockerungen erlauben“, davon ist der Mathematiker überzeugt.