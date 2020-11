Corona-Newsblog : Lauterbach warnt vor Fortsetzung des bisherigen Schulbetriebs

In Italien wurden am Freitag knapp 41.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet – so viele wie noch nie. Trotzdem sieht Ministerpräsident Conte Fortschritte in der Pandemie-Bekämpfung. Innerhalb von 24 Stunden starben außerdem 550 Menschen mit dem Virus. Insgesamt wurden in Italien damit etwas mehr 1,1 Millionen Fälle nachgewiesen. Die Zahl der Menschen, die an den Folgen von Covid-19 gestorben sind, erhöhte sich auf rund 44.100.