Sahin fordert hohe Impfquote : Biontech-Chef erwartet Rückkehr zur Normalität Ende nächsten Jahres

London Ugur Sahin rechnet damit, dass es im Winter 2021 eine Rückkehr zum normalen Leben geben wird. Das sagte der Biontech-Vorstandschef der britischen BBC. Dafür brauche es aber eine hohe Impfquote.

Biontech-Vorstandschef und Mitgründer Ugur Sahin rechnet in der Corona-Krise erst im Winter 2021 mit einer Rückkehr zum normalen Leben. „Absolut essenziell“, um dieses Ziel zu erreichen, sei eine hohe Impfquote gegen das Coronavirus bis zum Herbst, sagte Sahin am Sonntag in einem BBC-Interview. „Ich bin zuversichtlich, dass dies geschehen wird.“ Mit Blick auf die jetzige kalte Jahreszeit fügte er hinzu: „Dieser Winter wird hart.“