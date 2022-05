Bilanz nach zwei Jahren Pandemie : Schleudertrauma Corona

Düsseldorf Aus der Pandemie haben wir bitter gelernt. Die Schmerzen waren nicht umsonst. Mit welcher Hoffnung wir in den Herbst blicken können. Sicher ist: Wer das Virus besiegen will, muss alte Fehler vermeiden.

Jeder Autofahrer kennt den Moment, dass ihm der Wagen mal ausbricht und er beide Hände voll zu tun hat, ihn wieder auf die richtige Spur zu bringen. Im Traum hat mancher Autofahrer vielleicht auch schon mal erlebt, wie sich ein Wagen im Schlingern verselbstständigt und zickzack über die Straße schleudert, unaufhaltsam, ein nicht enden wollender Augenblick, der Kontrolle entzogen, wie bei einer Trunkenheitsfahrt, die im Schleudertrauma endet. So konnte man zuweilen die vergangenen zwei Jahre erleben. Corona war die Straße, das Auto war die Politik.

Dieser Vergleich ist einerseits brauchbar. Wie oft wurde falsch, zu spät, zu lax reagiert, wie oft griffen Unberufene und Unbefugte ins Steuer. Andererseits hinkt der Vergleich. Denn nie gab es einen zuverlässigen Asphalt, als den man die Krankheit Covid-19 bezeichnen konnte. Corona war und ist ein Schlammpfad, welcher der Medizin und der Forschung immer Aufgaben stellt und dabei kontinuierlich neue Erkenntnisse produziert.

Manchmal erlebten wir im Wochentakt den Wandel der Wissenschaft – und leider auch die oft ungesteuerte Verwertung und missverständlich flexible Interpretation von Daten. Zwischen Spahn und Stiko, Lauterbach und Wieler, Drosten und Streeck, um nur einige der Diskutanten zu nennen, herrschte kein geregelter Diskurs – der sowieso unmöglich gewesen wäre –, sondern eine für die Öffentlichkeit zermürbende Debatte in ebenso fruchtbarer wie furchtbarer Echtzeit. Es kam zu Lagerbildungen, nicht zu Allianzen. Über viele Monate klaffte eine Lücke, die nie geschlossen wurde: Der kollektiven und zuweilen künstlich am Leben erhaltenen Erregung über Fallzahlen („Eilmeldung“) folgte keine einheitliche Antwort, wie sie zu senken seien. Im Bund-Länder-Diskurs wurde alles zerrieben, was zerrieben werden konnte.

Und in dieser diffusen Gemengelage mussten Regierungen fortwährend erklären und begründen, was sie taten. Das hatten sie nicht gelernt, jedenfalls nicht für die Dimensionen einer Pandemie, bei der nichts, was man tut, in irgendeine Richtung folgenlos und ungestraft bleibt. Das Ergebnis, bis heute, im Publikum aus uns Bürgern: Irritation, Ablehnung, Verdruss.

Wenn wir nun einen Schnitt ziehen und so tun, als nähere sich die Pandemie dem Ende – wie würde die Bilanz ausfallen? Wie steht die Medizin da, und wie steht Deutschland da?

Zuerst die Heilkunde. Sie musste aus dem Stand ein Virus meistern, das in seiner Komplexität und seinen zerstörerischen Kräften eine neue und unerwartet hohe Hausnummer war und ist. Dass Sars-Cov-2 dem Namen nach ein schweres akutes respiratorisches Syndrom hervorruft, das war nach früheren Zyklen mit gefährlicheren Coronaviren (Sars und Mers) zu ahnen gewesen. Die Lunge war in den früheren Erscheinungsformen, dem Wildtyp und den ersten Mutanten, die Hauptkampfzone des Coronavirus. Dass aber das Virus die Immunabwehr des Menschen zu überschüssigen Reaktionen und zum Selbstangriff motiviert; dass es sich in allen möglichen Organen und Körperteilen einnistet; dass es die Gefäßwände schädigt, Embolien auslöst und eine erhebliche Nachlast, als Post-Covid bekannt, nach sich ziehen kann: Das war neu und unterschied es jedenfalls in der Krankheitstiefe sogar von schweren Influenza-Verläufen.

Unangemessen wirkt bis heute, dass manche Kritiker der Corona-Schutzmaßnahmen die Corona-Toten kategorisch zu hinfälligen Menschen deklarierten, die sich im präfinalen Stadium befanden und sowieso über kurz oder lang gestorben wären. Wer das behauptet, kennt die Realität der Jahre 2020 bis 2022 der Intensivmedizin nicht: sehr viele Patienten unter 70, nur milde vorerkrankt oder auch gar nicht. Auf den Intensivstationen wurde auch die Frage beantwortet, ob die stark überwiegende Mehrzahl der Patienten an oder mit Corona gestorben sind: an. Die letzte Sicherheit in dieser Frage gaben die deutschen Pathologen in ihren Statistiken. Momentan stirbt man aber an Corona und Kostenpflichtiger Inhalt an der Omikron-Variante nur noch, wenn man ungeimpft ist und erhebliche Risikofaktoren mit sich trägt.

Dass die Zahl der hospitalisierten Kranken in früheren Phasen der Pandemie sank (etwa unter dem Diktat der Delta-Variante), war ein direkter und offenkundig kombinierter Effekt der Corona-Schutzmaßnahmen und vor allem der Impfungen. Dabei wurden allerdings ganze Schulklassen voller Kinder mit dem Bade ausgeschüttet. Masken an frischer Luft sind nur in ganz gewissen Szenarien sinnvoll. Dass noch heute mündige Menschen mit Maske durch Fußgängerzonen spazieren, ist ebenso unerklärlich wie die Tatsache, dass andere Menschen die Maske in potenziell kritischen Bereichen nur über den Mund, aber nicht über die Nase ziehen. Das ist wie Tauchen mit defektem Schnorchel.

Andererseits ist Saisonalität ein Faktor, Kostenpflichtiger Inhalt den nicht erst Hen­drik Streeck in die Debatte geworfen hat. Schon in den Vorjahren hat sich Christian Drosten dazu geäußert und davor gewarnt, die Effekte höherer Temperaturen zu überschätzen. In jedem Fall sehen wir, dass Saisonalität auch in der Matrix des Ländervergleichs tatsächlich die Luft aus dem Infektionsgeschehen nahm, sobald der Sommer nahte. Diese Zeitfenster hätte man hierzulande nutzen können, für Lüftungsanlagen oder Pandemiepläne. Was geschah? Nichts. Und im Herbst taten alle so, als sei das Coronavirus soeben erst in Wuhan aufgetaucht und verbreite sich unerwartet über die Welt.

Schaut man sich Deutschland etwa im Vergleich mit Portugal an, schneiden wir angeblichen Musterschüler sehr unvorteilhaft ab. Bei uns wurde die Impfkampagne von politischen Amateuren betrieben, Kostenpflichtiger Inhalt von Skeptikern zerredet – und als sich herausstellte, dass der Impfstoff gewisse Ziele sehr gut, andere und ebenso wünschenswerte Ziele aber nicht so gut erreicht, war es um die Impfpflicht geschehen. Zu Recht: Der Staat darf dem Bürger nicht vorschreiben, dass er nicht erkranken darf. Er dürfte ihn nur dann verpflichten, einen hinnehmbaren milden Eigenschaden (die Impfung) auf sich zu nehmen, wenn dies dem Wohl der Allgemeinheit in weit höherem Maße gedient hätte. Aber das schafft die Impfung nur insofern, als sie vornehmlich die Intensivstationen von Patienten freihält.

Dabei wären die Öffnungen, die wir jetzt erleben, schon weit früher möglich gewesen – wenn wir eine höhere Durchimpfungsquote erreicht hätten, die unsere Intensivstationen von den schweren Verläufen weitgehend verschont hätte. In Portugal hat genau das funktioniert, die Zahl der Todesfälle war im Winter 2021/2022 in Relation deutlich niedriger als hierzulande. Anfang Oktober 2021 waren dort bereits knapp 85 Prozent der Menschen doppelgeimpft, in Deutschland erst 65 Prozent. Das schlug sich wenige Wochen später in der Belegung der Intensivstationen nieder.

Natürlich ist ein Impfstoff, der keine sterile Immunität erzeugt, von Nachteil. Andererseits haben wir es klaglos akzeptiert, dass genau dies bei der Grippeschutzimpfung alljährlich ebenfalls eintritt – und zur Lotterie führt: Manche Geimpfte erkranken, manche nicht. Doch ohne Impfung wäre die Zahl der schweren Influenza-Fälle deutlich höher. Die Kardinalfrage bei Grippe war und ist: Wie gut konnte im Frühjahr ein Impfstoff an die weltweit zirkulierenden Varianten angepasst werden? Danach ergab sich, wie hoch im Winter die Impfsicherheit ausfiel.

In dieser Situation befinden wir uns nun auch bei Corona. Abermals erwies es sich als ärgerlich, dass ein spezifischer Omikron-Impfstoff zu früh versprochen wurde. Jetzt ist der Hader groß, dass er erst im Herbst kommt. Und dann dieses notorische, von Tag zu Tag neu deklinierte Tohuwabohu, wer wann zum zweiten Mal geboostert werden sollte. Die Stiko wurde im Lauf der Zeit ebenso vom Spott und Zorn vieler Leute angefressen wie das Robert-Koch-Institut – und das waren mitnichten nur Leute, denen es ernsthaft um Pandemiebekämpfung ging. Einige wollten vielmehr den Sturz der Regierung. Der Mangel liegt darin, dass das RKI nur rechnet, aber nicht erklärt. Und dass die Stiko zwar seriös arbeitet, aber sehr langsam – und regelmäßig von der Politik gebremst wird. Soeben hat eine Studie der Technischen Universität München genau vorgerechnet, welche Impfkampagnen besser gewirkt haben als andere. Ergebnis: Wenn Zielgruppen präzise angesteuert wurden, ergab das den besten Effekt. Es darf noch einmal Fahrunterricht genommen werden in der Politik.

So müssen wir uns an das halten, was wir als sicheres Wissen verbuchen können. Dass die mRNA-Impfstoffe allen anderen Vakzinen überlegen sind, auch in der Sicherheit und der Wirkung (über deren Grenzen sprachen wir schon). Dass wir um wiederholte Impfungen nicht herumkommen, gilt als gesetzt. Die Frage ist: in welchen Intervallen? Großartig ist, dass die Intensivmedizin eine gewaltige Lernkurve absolviert hat, auch in Schweden. Dort sind in der Frühphase der Pandemie – das Virus wurde damals noch unterschätzt – viele ältere Menschen, die infiziert waren und unter Atemnot litten, fälschlich mit Morphinen statt mit Sauerstoff behandelt worden, wie jetzt eine schwedische Studie in „Nature“ nachwies. Überhaupt sieht sie den dortigen Sonderweg kritisch, den die Politik dann auch später in Teilen stornierte. Es war übrigens nicht irgendeine Institution, sondern ausgerechnet das ehrwürdige Karolinska-Institut in Stockholm, eine der seriösesten Adressen für Medizin weltweit.

Wenn wir derzeit mit Zuversicht auf den Herbst schauen dürfen, dann aus ganz pragmatischen Gründen. Durch die Addition und nicht selten auch Kombination aus Impfung und Infektion haben viele Menschen Deutschland möglicherweise eine fast schon robuste Grundimmunität beschert. Die Menschen infizieren sich zwar und können das Virus auch weitergeben; es kommt auch zu Krankenhauseinweisungen, die das System stark beanspruchen, aber die intensivpflichtigen Fälle sind selten geworden. Das liegt aber auch an der vergleichsweise harmlosen Omikron-Variante, von der zwei Faktoren allerdings längst nicht feststehen. Erstens ist es denkbar, dass es zu einer aggressiveren Kreuzung aus unterschiedlichen Varianten kommt, die dann auch wieder lungengängig ist (was Omikron nicht ist). Zweitens ist die Long-Covid-Dimension bei Omikron noch weithin ungeklärt.

Hoffnung gibt es ausgerechnet in einem Bereich, der lange nicht im Fokus der Aufmerksamkeit stand: den Medikamenten. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat soeben eine „starke Empfehlung“ für das Virustatikum Paxlovid auch bei milden Verläufen abgegeben (die ja von den Infizierten subjektiv trotzdem als stark empfunden werden können). Ein gesicherter Nutzen besteht laut einer Übersicht im „British Medical Journal“ bei Patienten mit dem höchsten Risiko auf eine Krankenhauseinweisung. Remdesivir und Dexamethason (ein Cortisonpräparat) sind ebenso längst in klinischem Einsatz; Remdesivir, auch dies ein Virustatikum, wurde soeben von der US-amerikanischen Behörde FDA für die Behandlung bei Kleinkindern zugelassen; die Caravan-Studie war günstig verlaufen.

Und bei Long-Covid werden nach den ersten erfolgreichen Heilversuchen große Hoffnungen auf das Herzmedikament BC 007 gesetzt; es wurde eigentlich zur Behandlung von chronischer Herzschwäche entwickelt, hat aber bei Long-Covid-Patienten schädliche Autoantikörper fast sensationell neutralisiert. Autoantikörper sind spezifische Immunglobuline, die vom Immunsystem gebildet werden, aber sich gegen körpereigenes, gesundes Gewebe richten.