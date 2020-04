Jojo-Effekt befürchtet : Weltärztebund warnt vor festem Datum in Debatte um Corona-Exit

Berlin In der Debatte um eine Lockerung der Beschränkungen im öffentlichen Leben hat der Chef des Weltärztebunds, Frank Ulrich Montgomery, vor frühzeitigen Lockerungen

„Die Politik soll sich jetzt auf eine Exitstrategie festlegen“, sagte der Chef des Weltärztebunds, Frank Ulrich Montgomery, der "Bild"-Zeitung vom Montag. Der Beginn des Ausstiegs sei aber „kein Kalenderdatum“, sondern müsse sich richten nach der "Dauer, in der sich Infektionen in einem Gebiet verdoppeln". Er warnte "vor einem Jojo-Effekt bei den Ansteckungen".

In Deutschland wird seit Tagen über eine Exitstrategie aus den Corona-Maßnahmen diskutiert. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte zuletzt am Freitag klargestellt, dass es derzeit noch "viel zu früh" sei, die strengen Regelungen zu lockern, auch wenn der Zuwachs an neu bestätigten Infektionen etwas langsamer verlaufe. Sie nannte es „absolut unverantwortlich“, "wenn ich Ihnen heute einfach einen konkreten Tag nennen würde, an dem die Maßnahmen aufgehoben, zumindest aber gelockert werden könnten".