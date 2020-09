Wegen Corona-Beschränkungen : Jüdische Pilger sitzen an Grenze zwischen Belarus und der Ukraine fest

Nowi Jarilowytschi Mehr als tausend jüdische Pilger sitzen seit mehreren Tagen an der ukrainisch-belarussischen Grenze fest. Kiew verweigert ihnen die Einreise wegen der Corona-Pandemie.

Nach Angaben beider Länder vom Mittwoch trafen trotz einer zuvor ausgesprochenen Reisewarnung weiterhin Menschen an der Grenze ein. Die Pilger, unter ihnen auch Kinder, wollen für das jüdische Neujahr in die zentralukrainische Stadt Uman reisen, um dort das Grab von Rabbi Nachman zu besuchen, dem Gründer einer chassidischen Bewegung.

Ein Video, das am Mittwoch von den ukrainischen Grenzschützern veröffentlicht wurde, zeigte Dutzende Menschen in traditioneller Tracht an der Grenze, die mit Büchern in der Hand mitten auf einer Straße beteten. Koffer und Taschen lagen auf dem Boden verstreut.