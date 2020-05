Mögliche Szenarien : Wie geht es weiter mit den Corona-Beschränkungen?

Berlin Die Erwartungen sind hoch, wenn Merkel und die Länderchefs am Mittwoch über weitere Lockerungsschritte beraten. Denn je länger die Maßnahmen zur Eindämmung von Covid-19 gelten, desto dramatischer sind die Folgen für die Einkommen und die Psyche der Bürger.

Die Ungeduld ist vielerorts mit Händen zu greifen. Wer an diesem Wochenende auf Straßen und in Parks unterwegs war, konnte beobachten, wie ein Teil der Menschen wieder mehr Kontakt sucht. In Stuttgart nahmen mehrere Tausend Menschen an einer Kundgebung gegen die Corona-Beschränkungen teil. Wirtschaftsverbände machen Druck. Im Privaten wird der Streit zwischen den Vorsichtigen und den Menschen, die in den im März angeordneten Kontaktbeschränkungen eine übertriebene Bevormundung sehen, für manche Freundschaft zur Belastungsprobe.