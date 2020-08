Rund 1500 Teilnehmer : Größere Demo in Dortmund gegen Corona-Beschränkungen angemeldet

Größere Demo in Dortmund gegen Corona-Beschränkungen angemeldet

Teilnehmer einer Demonstration gegen die Corona-Beschränkungen in Berlin rufen Slogans. (Archivfoto) Foto: dpa/Christoph Soeder

Dortmund Die Organisation „Querdenken-231“ habe die Veranstaltung unter dem Motto „Festival für Frieden & Freiheit - Wahrung unserer Grundrechte“ für Sonntag angemeldet. Die Polizei Dortmund bereitet sich auf rund 1500 Teilnehmer vor.

Die Polizei in Dortmund rüstet sich für eine größere Demonstration gegen die staatlichen Einschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Die Organisation „Querdenken-231“ habe die Veranstaltung unter dem Motto „Festival für Frieden & Freiheit - Wahrung unserer Grundrechte“ für Sonntag angemeldet, berichtete die Polizei am Freitag. Es würden rund 1500 Teilnehmer in der Innenstadt erwartet. Es sei noch nicht ganz klar, „was für ein Publikum da zusammenkommt“, sagte eine Sprecherin.