Bund-Länder-Gipfel : Wie Politiker und Interessengruppen auf die Corona-Beschlüsse reagieren

Düsseldorf Kostenpflichtige Schnelltests, die „epidemische Lage von nationaler Tragweite“ und die Frage, was eigentlich eine Pflicht zur Impfung definiert: Nach dem Corona-Gipfel gab es bereits am Dienstagabend einige Reaktionen.

Ausnahmsweise nicht bis tief in die Nacht ging der Gipfel von Bund und Ländern, bei dem neue Corona-Regeln beschlossen wurden. Am Dienstagabend kamen daraufhin schon die ersten Reaktionen von Politikern und Interessengruppen.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder äußerte sich in den ARD-„Tagesthemen“ verhaltener. Es sei ein Ergebnis auf Sicht, sagte der CSU-Politiker: „Wohl auch ein bisschen geschuldet, dass der eine oder andere in Sorge ist, dass man vor der Bundestagswahl nichts Abschließendes entscheiden will.“ Daher sei er mit den Beschlüssen „nicht ganz“ zufrieden.

Söder betonte erneut, dass eine Debatte über Zugänge nur für Geimpfte und Genesene („2G“) wohl bald folgen wird. Derzeit gilt die 3G-Regel, also Freiheiten für Geimpfte, Getestete und Genesene. „2G wird so oder so ab einem bestimmten Zeitpunkt kommen und mir wäre es lieber, wir würden jetzt ehrlich drüber reden als es zu vertagen bis nach der Bundestagswahl“, so Söder. Einige Fußballvereine oder Gastronomen würden bereits jetzt nur für vollständig Geimpfte öffnen. Das sei die Realität. Mit Tests alleine könne man die vierte Welle nicht brechen, sagte Söder.