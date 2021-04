Regierung muss nachbessern : Belgisches Gericht erklärt geltende Corona-Einschränkungen für unzulässig

Die Maskenpflicht gilt auch am Meer, hier in Ostende. Foto: dpa/Kurt Desplenter

Brüssel In Belgien gelten eigentlich Maskenpflicht, Ausgangssperre und Kontaktbeschränkungen. Nun stellt ein Gericht fest, dass dazu die Rechtsgrundlagen fehlen und hebt alle Entscheidungen auf. Die Regierung hat nun 30 Tage Zeit, die Verordnungen zu verbessern.

Ein belgisches Gericht hat die landesweit geltenden Corona-Einschränkungen für unrechtmäßig befunden. Das Brüsseler Gericht erster Instanz habe am Mittwoch entschieden, dass für Maßnahmen wie Maskenpflicht, Ausgangssperren oder Kontaktbeschränkungen eine ausreichende Rechtsgrundlage fehle, sagte eine Anwältin der belgischen Organisation Liga für Menschenrechte (LDM) der Nachrichtenagentur AFP. Sie bestätigte einen entsprechenden Bericht der Zeitung "Le Soir".

LDM hatte im Februar gegen eine ministerielle Verordnung vom Oktober 2020 geklagt, auf der auch später beschlossene Maßnahmen beruhen. "Das Ziel unserer Aktion ist es, die parlamentarische Debatte wieder in den Mittelpunkt zu stellen", sagte die Anwältin. Grundfreiheiten könnten nicht per Verordnung eingeschränkt werden, das Parlament müsse beteiligt werden - insbesondere ein Jahr nach Beginn der Pandemie.

Dem Bericht von "Le Soir" zufolge ist die Rechtsgrundlage für die belgischen Corona-Maßnahmen bislang ein Gesetz für Evakuierungen in Katastrophenfällen, dass 2007 infolge eines schweren Explosionsunglücks an einer Gaspipeline verabschiedet wurde. Die den Behörden übertragenen Befugnisse seien darin klar definiert und deckten die aktuelle Situation nicht ab, heißt es demnach in dem Urteil.