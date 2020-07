Verhandlung vor Gericht : Frau wegen Video aus Tönnies-Kantine fristlos gekündigt

Bielefeld Die Mitarbeiterin eines Caterers klagt vor dem Arbeitsgericht Bielefeld, weil ihr fristlos gekündigt wurde. Der Vorwurf: Sie soll ein Video aus der Kantine des Fleischverarbeiters Tönnies hochgeladen haben, in dem zu sehen ist, wie Hygieneregeln nicht eingehalten werden.

Dieses Video verursachte einen Aufschrei. Es war aufgetaucht, kurz nachdem im Schlachthof von Tönnies in Rheda-Wiedenbrück mehr als 1000 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. In dem Video zu sehen: Hunderte Menschen, die eng beieinander an Tischen in einem Kantinenraum sitzen und essen. Der Vorwurf wurde laut, Tönnies habe gegen die Corona-Schutzverordnung verstoßen und so für die Verbreitung des Virus gesorgt. Jetzt hat das Video ein gerichtliches Nachspiel – allerdings für die Frau, die es ins Internet gestellt haben soll. Das berichtet das „Westfalenblatt“ unter Berufung auf das Arbeitsgericht Bielefeld.