Corona-Ausbruch bei Tönnies : Kreis Gütersloh schließt alle Schulen und Kitas

Blick auf eine Produktionshalle von Tönnies in Rheda-Wiedenbrück (Archivbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Gütersloh Der Kreis Gütersloh schließt nach einem erneuten Corona-Ausbruch beim Schlachtereibetrieb Tönnies alle Schulen und Kitas bis zu den Sommerferien. Durch diesen Schritt solle eine Ausbreitung des Virus in der Bevölkerung vermieden werden.

Das sagte eine Sprecherin des Kreises am Mittwoch. Zuvor hatten mehrere lokale Medien berichtet.

Nach Angaben des Kreises waren zuvor 400 Tönnies-Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden . Betroffen sind fast ausschließlich Mitarbeiter im Bereich der Zerlegung. Weitere Testergebnisse von Mitarbeitern sollen noch ausstehen. Am Nachmittag wollten der Kreis Gütersloh und Tönnies auf einer gemeinsamen Pressekonferenz nähere Details bekanntgeben. Medienberichten zufolge droht der Stadt ein Shutdown.

Am Dienstag hatte der Kreis Gütersloh erklärt, dass die Firma zugesagt habe, das Personal in den betroffenen Bereichen der Zerlegung deutlich zu verringern, um die innerbetrieblichen Abstände bei der Arbeit zu vergrößern. Zudem sollten kurzfristig zusätzlich technische Maßnahmen wie die Belüftung mit Frischluft und die Bestrahlung mit UV-Licht ergriffen werden.

400 neue Corona-Fälle in der Fleischfabrik Tönnies

Unternehmen in Rheda-Wiedenbrück

Unternehmen in Rheda-Wiedenbrück : 400 neue Corona-Fälle in der Fleischfabrik Tönnies

Die Fleischindustrie ist durch massive Corona-Ausbrüche in einigen Firmen in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen in den Fokus der Öffentlichkeit geraten. Bei dem großangelegten Corona-Reihentest waren bei Tönnies zunächst nur wenige Corona-Fälle nachgewiesen worden. Nach Unternehmensangaben war allerdings bei späteren Tests ein Infektionsherd festgestellt worden.