Corona-Infektion des NRW-Innenministers : Zehn Mitarbeiter und Personenschützer von Herbert Reul mit Corona infiziert

Düsseldorf NRW-Innenminister Herbert Reul hat sich trotz seiner Corona-Infektion mit einer Rundmail aus dem Homeoffice gemeldet. Darin wird deutlich: Außer ihm selbst haben sich noch zehn weitere Mitarbeiter und Personenschützer aus seinem Umfeld mit dem Virus infiziert.

Eine Woche, nachdem er selbst positiv auf Corona getestet worden war, hat sich Innenminister Herbert Reul (CDU) in einer Email an alle Mitarbeiter gewandt: Demnach seien außer ihm „aktuell noch zehn weitere Kolleginnen und Kollegen aus meinem Ministerbüro und meinem Personenschutzkommando infiziert“, so Reul in dem Schreiben vom Montag, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. „bild.de“ hatte zuvor berichtet.