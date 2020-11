Lufthansa möchte keine Impfpflicht : Australische Fluglinie Qantas plant Corona-Impfpflicht für Fluggäste

Sydney/Frankfurt/Paris Die australische Fluglinie Qantas will eine Impfpflicht für Passagiere auf Internkontinentalflügen einführen. Die Lufthansa hingegen teilte mit, dass eine Impfpflicht nicht geplant sei.

Die australische Fluggesellschaft Qantas plant eine Impfpflicht für Passagiere auf Interkontinentalflügen. "Wir werden von international Reisenden verlangen, dass sie geimpft sind, bevor wir sie an Bord lassen", sagte Qantas-Chef Alan Joyce am Dienstag dem Sender Channel Nine. "Wir glauben, das ist notwendig." Die Allgemeinen Geschäftbedingungen würden entsprechend angepasst. Ob dies auch bei Inlandsflügen Voraussetzung werde, sei noch nicht entschieden. Die Lufthansa dagegen erklärte, die Einführung eines verbindlichen Impfnachweises für Fluggäste sei derzeit nicht geplant. Einreisevoraussetzungen zu regeln sei Sache von Regierungen.