Für Reisende aus dem jeweiligen Land : Australien und Neuseeland wollen Grenzen teilweise öffnen

Am 28. September 2020 wurden die allgemeinen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie in Melbourne gelockert. Foto: dpa/James Ross

Canberra Australien und Neuseeland wollen die Grenzen für Reisende aus dem jeweils anderen Land wieder teilweise öffnen. Innerhalb Australiens sind die Grenzen weiterhin zum Teil geschlossen, insbesondere die von Victoria.

Reisende aus Neuseeland könnten ab dem 16. Oktober in die australischen Städte Sydney und Darwin fliegen, ohne in Quarantäne zu müssen, sofern sie die vorherigen zwei Wochen nicht in einem Coronavirus-Hotspot verbracht haben, teilte Verkehrsminister Michael McCormack am Freitag mit. Neuseeland will Reisende aus Australien dagegen verpflichten, sich nach der Ankunft für zwei Wochen in Quarantäne zu begeben.