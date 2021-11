Corona-Maßnahmen : „Keine Wirksamkeit“ von Ausgangssperren? – Debatte um Lindner-Aussage

Berlin FDP-Chef Lindner hat mit einer Aussage zu Ausgangsbeschränkungen für einen Shitstorm gesorgt. Der Politiker fühlt sich missverstanden. Doch wie steht es um die Wirksamkeit von Ausgangssperren?

Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner hat klargestellt, dass er nicht die Wirksamkeit von Kontaktbeschränkungen für die Eindämmung der Corona-Pandemie bestreitet. Zuvor waren Äußerungen von ihm am Freitagabend in den ARD-„Tagesthemen“ teils anders verstanden worden und im Internet auf Empörung gestoßen. Am Samstag schrieb Lindner auf Twitter: „Wenn ich in den ‚Tagesthemen’ missverständlich war, bedauere ich das. Denn ich werbe für konsequente und wirksame Maßnahmen! An Kontaktbeschränkungen zweifele ich nicht, sondern nur zum Beispiel an der Verhältnismäßigkeit von Ausgangssperren für Geimpfte.“