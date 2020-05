Mehr als 100 Infizierte nach Gottesdienstbesuch : „Komplizierte“ Nachverfolgung von Kontaktpersonen in Frankfurt

„Komplizierte“ Nachverfolgung von Kontaktpersonen in Frankfurt

Eine Radfahrerin fährt am Gemeindehaus der Evangeliums Christen Baptisten vorbei. Foto: dpa/Arne Dedert

Frankfurt/Main Die Nachverfolgung der Kontaktpersonen nach dem Corona-Ausbruch in der Gemeinde der Evangeliums-Christen-Baptisten in Frankfurt gestaltet sich laut Stadtverwaltung schwierig. Mehr als 100 Menschen sind derzeit nachweislich infiziert.

Man sehe im vorliegenden Fall mit insgesamt mehr als 100 Infizierten, "wie kompliziert die Nachverfolgung ist, wenn die Anwesenden erst mühsam recherchiert werden müssen", sagte der Frankfurter Gesundheitsdezernent Stefan Majer am Montag. Dabei gehe "viel wertvolle Zeit verloren".

Majer regte an, dass generell und landesweit - wie bei den Gaststätten auch - alle Teilnehmer von religiösen Zusammenkünften namentlich erfasst und diese Listen bei einem Infektionsfall den Gesundheitsämtern zur Verfügung gestellt würden. Bereits jetzt würden zwar alle Gemeinden, die den evangelischen Landeskirchen und katholischen Bistümern in Hessen angeschlossen sind, so verfahren - allerdings auf freiwilliger Basis. Eine einheitliche Richtlinie von Seiten des Landes würde eine schnelle und effiziente Nachverfolgung der Kontakte ermöglichen, mahnte der Dezernent.