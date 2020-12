Hotspot zur Beginn der Pandemie : Weitere 50 Klagen gegen Österreich wegen Corona-Ausburch in Ischgl

Wien In Folge eines Corona-Ausbruchs im Tiroler Skiort Ischgl trugen zahlreiche Urlauber das Virus in ihre Heimatländer. Es gibt bereits erste Klagen, doch die Behörden weisen alle Vorwürfe zurück. Der österreichische Verbraucherschutzverein legt nun rund 50 weitere Amtshaftungsklagen gegen die Republik Österreich vor.

Bevor die Klagen am Landesgericht für Zivilrechtssachen in Wien eingebracht werden, können in einem ersten Schritt Aufforderungsschreiben an die Finanzprokuratur gesendet werden. Die Behörde, die Anwalt und Berater der Republik ist, habe dann drei Monate Zeit zu entscheiden, ob die Ansprüche abgelehnt werden, erklärte Kolba. Erforderlich sei dies, weil die Klagen von Rechtsschutzversicherungen finanziert würden und diese großteils verlangen, dass es vor einer Klage eine außergerichtliche Aufforderung geben müsse. Kolba rechnet mit einer Ablehnung der Finanzprokuratur, die bisher alle Vorwürfe bestritten hat. Zudem habe es auf einen offenen Brief an Bundeskanzler Sebastian Kurz im September mit der Bitte um einen runden Tisch mit Opfervertretern bis heute keine Antwort gegeben. Der Obmann will nach der Stellungnahme der Finanzprokuratur die Klagen sofort bei Gericht einbringen.