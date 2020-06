Corona-Ausbruch in Peking : China streicht offenbar mehr als 1000 Flüge

Corona-Ausbruch in Peking

Ein Reisender mit Atemschutzmaske steht am internationalen Flughafen von Peking vor einer Anzeigetafel. Foto: dpa/Mark Schiefelbein

Peking Nach einem neuen Coronavirus-Ausbruch in der chinesischen Hauptstadt fliegen offenbar mehr als 60 Prozent der kommerziellen Flüge nicht von und nach Peking. Das verkündete die Regierungspartei auf ihren Kanälen.

Es handele sich um insgesamt 1255 Flüge, wie am Mittwoch auf der Webseite der Zeitung der Partei, „Global Times“, zu lesen war. Betroffen seien Verbindungen von den zwei größten Airports in der Hauptstadt.

Peking hat außerdem eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um das Reisen in und aus der Stadt heraus zu beschränken. Die Stadt kam in den vergangenen Tagen auf 137 neue Corona-Fälle, aber keine Toten. In den Wochen zuvor hatte die Stadt lokale Übertragungen praktisch ausgemerzt.