Corona-Ausbruch in Euskirchen : Mindestens zwölf Infizierte in Mennoniten-Gemeinde

Mindestens zwölf Infizierte in Mennoniten-Gemeinde

Corona-Ausbruch in Euskirchen

Euskirchen Zwölf Mitglieder einer großen Familie der Euskirchener Mennoniten-Brüdergemeinde sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Kreis hat daraufhin alle Gemeindemitglieder in Quarantäne geschickt. Auch eine Schule musste schließen.

Hunderte Mitglieder der Euskirchener Mennoniten-Brüdergemeinde müssen in Quarantäne. Bei einer Familie der Gemeinde waren zwölf Personen positiv auf das Corona-Virus getestet worden, wie der Kreis mitteilt. Der Kreis hat daher beschlossen, alle Mitglieder der Gemeinde testen zu lassen und vorläufig in Quarantäne zu schicken, die seit dem 17. Juni an Gottesdiensten oder anderen Veranstaltungen der Gemeinde teilgenommen haben. Zudem sind Gottesdienste mit sofortiger Wirkung verboten. Auch die Menno-Simons-Schule, auf die einige Kinder der positiv getesteten Familie gehen, wurde geschlossen.