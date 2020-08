Corona-Newsblog : Aufrufe und 5000 weitere Anmeldungen für Demonstration in Berlin

NRW bleibt bei einem Bußgeld bis zu 150 Euro für Maskenverweigerer im öffentlichen Bussen und Bahnen. Auch, wenn Bund und Länder sich auf einen Minimalkonsens von 50 Euro Bußgeld geeinigt hätten, bleibe NRW bei seinem strengeren Vorgehen, kündigte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Donnerstag in Düsseldorf an.

Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Gästen müssen künftig von den Kommunen mit dem Land NRW abgestimmt werden. Dies sei auch eine Lehre aus dem Fall Düsseldorf. Dort hatte die Stadt ein Konzert mit 13.000 Besuchern genehmigt, inzwischen ist es auf einen späteren Termin verschoben.

NRW setzt zudem die umstrittene Maskenpflicht im Unterricht für Kinder und Jugendliche an weiterführenden Schulen aus. Die Pflicht zum Tragen von Masken im Schulunterricht ende am 31. August.