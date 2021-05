Öffnungsschritte aus dem Lockdown : Baden-Württemberg will Innengastronomie öffnen

Stuttgart Im Südwesten gehen die Öffnungsschritte aus dem Lockdown zügig voran: Das Land will bereits ab Samstag Corona-Maßnahmen in der Gastronomie sowie im Tourismus- und Freizeitbereich lockern – sofern die Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 liegt.

Baden-Württemberg will schon von Samstag an unter bestimmten Bedingungen die Corona-Regeln in der Gastronomie, im Tourismus und in der Freizeit lockern. Liegen die Corona-Zahlen in den Kreisen fünf Tage in Folge unter einer Inzidenz von 100, darf zum Beispiel die Gastronomie mit Hygieneauflagen und Testkonzepten wieder öffnen, hieß es am Mittwoch aus Regierungskreisen in Stuttgart. Damit beendet die grün-schwarze Regierung die sieben Monate lange Zwangspause für die Gaststätten. Im Südwesten liegen derzeit zwölf Kreise unter 100 Infektionen auf 100.000 Einwohner in sieben Tagen.