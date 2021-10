Nebenwirkungen und Tipps : Was Sie zur Auffrischimpfung gegen Covid-19 wissen müssen

Was Sie zur Auffrischimpfung gegen Covid-19 wissen müssen

Service Vor allem älteren Menschen holen sich in diesen Tagen ihre dritte Impfung gegen Covid-19 ab. Sie soll ihrem Immunsystem einen weiteren Schub geben und so besser vor Sars-CoV-2 schützen. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zur Auffrischimpfung.

Insbesondere im Blick hatte die Politik dabei (hochbetagte) Menschen in Pflegeinrichtungen sowie andere vulnerable Gruppen. Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt bisher eine Auffrischimpfung generell nur für Personen mit einer Immunschwäche. Dies sind etwa Menschen mit Autoimmunerkrankungen, Immundefekten oder Patienten nach Transplantationen. Eine generelle Empfehlung für Senioren oder andere Altersgruppen ohne spezielles Risiko hat die Kommission bisher nicht erteilt.

Erste Anlaufstelle ist der niedergelassene Hausarzt. Hier gibt es auch die entsprechende fachliche Beratung. Außerdem sind weiterhin die Betriebsärzte im Boot, und auch alle bewährten niederschwelligen Impfangebote sollen laut Landesregierung NRW vor Ort in den Kreisen und Städten aufrecht erhalten werden. Für die Organisation und Planung der weiteren Impfangebote hat das Land NRW zum 1. Oktober „koordinierende Impfeinheiten“, sogenannte Kocis, eingerichtet. 1,5 Stellen pro 50.000 Einwohner finanziert die Landesregierung dafür (zunächst befristet bis Ende April 2022). Die Kocis sollen auch die Impfungen in Pflegeeinrichtungen und Altenheimen koordinieren und etablierte Angebote etwa in Flüchtlingsunterkünften unterstützen.