Kosten, Nutzen, Sinn : 13 Fragen und 13 Antworten zur Corona-Warn-App

Berlin Um die Corona-App tatsächlich herunterladen zu können, müssen die Smartphones gewisse Standards erfüllen. Auf alten Geräten wird man sie nicht laden können. Was Nutzer alles wissen müssen.

Die Corona-Warn-App soll am Dienstag scharf gestellt werden. Die Bundesregierung hatte sich mit der Entwicklung viel Zeit gelassen. Datenschutz und Energieeffizienz sollen gewährleistet sein. In anderen europäischen Ländern ist sie schon im Einsatz –allerdings in anderen Ausführungen.