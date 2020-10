Eli Lilly : US-Pharmakonzern stoppt Versuche mit Antikörper-Cocktail gegen Corona

Ein Forscher testet mögliche Coronavirus-Antikörper in einem Labor der Firma Eli Lilly in Indianapolis (Archivfoto von Mai 2020). Foto: AP/David Morrison

Washington Die Behandlung von US-Präsident Trump mit einem noch nicht zugelassenen Antikörper-Cocktail hat weltweit Aufsehen erregt. Nun legt ein US-Unternehmen Tests mit dieser Methode auf Eis - aus Sicherheitsbedenken.

Der US-Pharmakonzern Eli Lilly hat klinische Versuche mit einem experimentellen Antikörper-Cocktail gegen das Coronavirus vorübergehend auf Eis gelegt. Damit sei das Unternehmen der Empfehlung einer unabhängigen Expertengruppe gefolgt, die unter anderem die Patientensicherheit während klinischen Studien überwacht, wie ein Sprecher am Dienstag auf Anfrage mitteilte. Zu den Gründen für die Vorsichtsmaßnahme machte er keine Angaben.

Die dritte Phase der klinischen Tests mit dem Activ-3 genannten Mittel hatte im August an mehr als 50 Orten in den USA, in Dänemark und Singapur begonnen. Bei den klinischen Tests wird Covid-19-Patienten ein Cocktail aus synthetischen Antikörpern gespritzt.