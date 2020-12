Antikörper-Studie in München : Rund drei Prozent der Bevölkerung haben Antikörper

Forscher der Uniklinik München haben Ergebnisse der ersten großangelegten Antikörper-Studie präsentiert. Demnach haben sich in der süddeutschen Metropole bislang 3,3 Prozent der Einwohner mit Corona angesteckt.

Zu Beginn der neuen Testrunde waren bei den Gesundheitsbehörden rund 1,5 Prozent der Münchner als Corona-positiv registriert gewesen. Damit lag die tatsächliche Zahl der Infizierten etwa zweimal so hoch. In der ersten Runde hatte der Anteil der damals in der Studie nachgewiesenen Infektionen viermal höher gelegen als bekannt. Dass die Dunkelziffer nun geringer sei, zeige auch, dass sich die Teststrategie in Bayern bewähre, sagte Studienleiter Michael Hoelscher.