Expertenanhörung im Bundestag : Drosten dämpft Erwartungen an 3G-Regel in Bussen und Bahnen

Christian Drosten, Direktor Institut für Virologie an der Charité Berlin (Archivbild). Foto: dpa/Michael Kappeler

Berlin Bei einer Expertenanhörung im Bundestag ging es am Montag unter anderem um 3G-Regeln im Nahverkehr und am Arbeitsplatz. Der Virologe Christian Drosten hat die Erwartungen an die Pläne für öffentliche Verkehrsmitteln gedämpft.

Die Testung als Voraussetzung für den Zugang verhindere keine Infektion von Ungeimpften, sagte der Christian Drosten, Leiter der Virologie der Berliner Charité, am Montag in einer Expertenanhörung im Bundestag zu den Corona-Plänen der werdenden Ampelkoalition. Man sei jetzt in einer „Hochinzidenz-Zeit“ und müsse damit rechnen, dass anwesende Geimpfte je ein „substanzielles Risiko“ hätten, unerkannt infiziert zu sein. Das Ziel, Ungeimpfte vor Ansteckung zu schützen, werde somit verfehlt. In stabilen Sozialgruppen, etwa am Arbeitsplatz, könne die 3G-Regel jedoch noch etwas ausrichten, zum Beispiel mit Tests alle zwei Tage. Dem stünden aber logistische Anforderungen entgegen.

Die Ungeimpften, die mit der 2G-Regel geschützt werden sollen, könnten das Virus nach Hause getragen bekommen, etwa durch Kinder oder Enkel, schilderte der Virologe. Der Schulbetrieb solle und müsse trotz der hohen Inzidenzen weiterlaufen. „Unter diesem Eindruck, denke ich, muss man sich Gedanken darüber machen, wie man hier eine zusätzliche Schutzschicht einführt für diejenigen, die nicht geimpft sind und im Privatbereich infiziert werden können.“ Das laufe über die Gruppengröße und die Freiheit, sich zu treffen.

Mit Blick auf 3G am Arbeitsplatz hat der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) bundeseinheitliche Regelungen für Beschäftigte und Arbeitgeber gefordert. „Wir sind natürlich der Auffassung, dass, wenn es Regularien gibt, die 3G umfassen, die bundesweit auch tatsächlich zum Einsatz gebracht werden müssen“, sagte der Sozialpolitik-Experte des DGB, Markus Hofmann bei der Expertenanhörung zu den Plänen von SPD, Grünen und FDP zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes. „Was nicht geht ist, dass wir einen Fleckenteppich an Maßnahmen vorfinden.“ Sowohl Beschäftigen als auch Arbeitgebern müsse klar sein, was tatsächlich zu tun ist.

Laut Roland Wolf, Arbeitsrecht-Experte des Arbeitgeberverbands BDA, muss zudem sichergestellt werden, dass es aufgrund der Tests von Ungeimpften am Zugang zu Betrieben nicht zu Staus und Problemen komme. Fraglich sei, ob es sinnvoll ist, Tests für Beschäftigte ohne Impf- oder Genesenennachweis taggenau für die gesamte Belegschaft vorzunehmen. Wolf verwies in den Zusammenhang auf Österreich, wo die Arbeitgeber nur stichprobenartig kontrollierten. „Insbesondere bei großen Produktionsbetrieben muss man erwägen, ob das nicht auch eine sinnvolle Lösung ist“, sagte Wolf.

(top/dpa)