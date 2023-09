Informationen Angepasster Corona-Impfstoff – wer sich boostern lassen sollte

Gegen welche Variante wurde der Impfstoff entwickelt?

Das Biontech-Präparat wurde an die Omikron-Sublinie XBB.1.5 angepasst. Weitere Präparate von Moderna und Novavax sollen ebenfalls verimpft werden. Auch sie sind an diese Variante angepasst. Die neuen Varianten bringen ihrerseits zahlreiche Subtypen hervor, die unterschiedlich ansteckend sind. Seit Anfang 2022 dominieren Omikron-Subvarianten des Coronavirus, die ein erhebliches „Escape“-Potenzial haben. Das heißt, sie entkommen dadurch besser der Immunantwort, was unter anderem zu Durchbruchsinfektionen auch bei Geimpften führt. Angepasste Impfstoffe bieten da einen besseren Schutz.