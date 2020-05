Corona-Newsblog : Kanzlerin Merkel schließt Steuererhöhungen derzeit aus

Das ging jetzt aber dann doch schnell: Die Kontrollen an der deutschen Grenze sollen von diesem Samstag an vorsichtig gelockert werden. Wie Innenminister Horst Seehofer am Mittag bekanntgab, strebt das Bundesinnenministerium aber erst für den 15. Juni ein vollständiges Ende der wegen der Corona-Pandemie eingeführten Kontrollen an allen Grenzabschnitten an.