Corona-Liveblog : Amazon stoppt Lieferungen in Frankreich wegen Corona-Rechtsstreit

Die Millionenmetropole New York wird in Teilen autofrei: Bis zu 160 Kilometer sollen für den Autoverkehr gesperrt werden - damit Fußgänger mehr Platz haben, um Abstand zu halten. Zudem sollen Bürgersteige erweitert und Fahrradwege ausgebaut werden, kündigte Bürgermeister Bill de Blasio am Montag an.