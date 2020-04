Corona-Liveblog : Altmaier warnt Bundesländer - „nicht durcheinander wie ein Hühnerhaufen“

Die Zahl der Virus-Toten in Frankreich ist nach Angaben des Gesundheitsministeriums um 642 gestiegen ist. Die Zahl der neuen Toten sei damit aber den dritten Tag in Folge rückläufig. Insgesamt sind in Frankreich bislang 19.323 Menschen an den Virus-Folgen gestorben.

Derweil will die spanische Regierung den Notstand und die Ausgangssperre im ganzen Land erneut um zwei weitere Wochen bis Mitternacht des 9. Mai verlängern. Das kündigte Ministerpräsident Pedro Sánchez am späten Samstagabend in einer Rede an die Nation an. Über die Verlängerung des sogenannten Alarmzustandes wird das Parlament wieder abstimmen müssen.