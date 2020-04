Beschlüsse zur Corona-Pandemie : Was Sie jetzt wissen müssen

Berlin/Düsseldorf Schrittweise Schulöffnung, eine Masken-Empfehlung für Geschäfte und Busse, keine Großveranstaltungen bis Ende August: Bund und Länder haben sich auf Leitlinien für das weitere Vorgehen in der Corona-Krise geeinigt. Wir haben sie zusammengefasst.

Grund Der Preis sinkt wegen schwacher Nachfrage – am Welt-Rohölmarkt und wegen der Corona-Krise an der Zapfsäule.

Schulen/Kitas/Hochschulen Schulen und Kitas bleiben für die nächsten zwei Wochen grundsätzlich geschlossen. Nach einer Vorbereitungszeit für Schulleitungen, Lehrkräfte und anderes Personal ab dem 20. April sollen die Schulen in NRW wenige Tage später für jene Schüler wieder öffnen, für die Abschluss- und Abiturprüfungen anstehen. Ab dem 4. Mai sollen schrittweise die Klassen, die im kommenden Jahr Prüfungen ablegen, und die obersten Grundschulklassen folgen. In NRW beginnen die Abitur- und Abschlussprüfungen am 12. Mai. Jede Schule braucht einen Hygieneplan. Weitere Details nennt die Schulministerin am Donnerstag. Die Kitas bleiben geschlossen. Die Notbetreuung soll aber um neue Berufsgruppen in zentralen Wirtschaftsbereichen erweitert werden. An den Hochschulen können neben Prüfungen auch erste Praxisveranstaltungen wieder stattfinden.