Corona-Liveblog : 90-Jährige aus Düsseldorf positiv in Timmendorf getestet

Eine 90-Jährige aus Düsseldorf ist Medienberichten zufolge in ihrem Urlaub an der Ostsee positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die "Lübecker Nachrichten" haben als erstes berichtet. Die Frau hatte in einem Hotel am Timmendorfer Strand in Schleswig-Holstein eingecheckt und wurde wegen einer anderen Krankheit untersucht. Dabei wurde die Infektion festgestellt, von der die Frau nach eigenen Angaben nichts wusste. Sie liegt jetzt im Uniklinikum Lübeck. Ihr Mann und mehrere Hotelangestellte müssen in Quarantäne.