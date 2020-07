Kostenpflichtiger Inhalt: Das Virus und der Arbeitsmarkt : 6,8 Millionen wegen Corona in Kurzarbeit

Geschlossene Außengastronomie in der Hochphase der Pandemie (Archiv). Foto: dpa/Soeren Stache

Analyse Nürnberg/Düsseldorf Der Jobabbau verschärft sich, vor allem in der Gastronomie. Die Zahl der Arbeitslosen steigt um 637.000 auf 2,9 Millionen. Der Corona-Schock ist in Bayern stärker als in NRW und im Münsterland stärker als im Ruhrgebiet.