Corona-Pandemie : 30 Millionen Deutsche brauchen Auffrischung

Berlin RKI, Charité und Gesundheitsministerium gehen davon aus, dass inzwischen 30 Millionen Deutsche eine Auffrischungsimpfung bekommen könnten. Sie erhoffen sich dadurch einen Dämpfer für das Infektionsgeschehen.

Der Impfstoffexperte Leif Sander hält bei etwa 30 Millionen Menschen in Deutschland zeitnah Auffrischimpfungen gegen Corona für geboten. Das gegenwärtige Tempo beim Impfen reiche nicht, um die hochgefährdete Gruppe in diesem Winter zu erreichen, sagte der Leiter der Forschungsgruppe für Infektionsimmunologie und Impfstoff-Forschung der Charité am Mittwoch in Berlin. Er bekräftigte seine Forderung nach einer koordinierten Booster-Kampagne. Damit sollten vor allem Ältere ab 70, Menschen mit schweren Vorerkrankungen und Immunschwäche sowie Personal im Gesundheitswesen rasch erreicht werden. Zu erwarten sei auch ein dämpfender Effekt auf das Infektionsgeschehen.