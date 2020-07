Corona-Liveblog : 2119 Virus-Infektionen durch Ausbruch bei Tönnies

In einem Haftkrankenhaus in Texas haben sich 510 Frauen mit dem Coronavirus infiziert. Noch Vor zwei Tagen hieß es, 200 Frauen hätten sich in Fort Worth angesteckt, am Dienstag stieg die Zahl der bestätigten Fälle stark an. Es ist einer der größten Ausbrüche in einem Bundesgefängnis in den USA. In der Bundeshaftanstalt in Seagoville, das sich ebenfalls im Großraum Dallas-Fort Worth befindet hatten sich zuvor 1.156 Insassen infiziert.