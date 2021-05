Virologe Christian Drosten : „Der Sommer kann ganz gut werden in Deutschland“

Berlin Virologe Christian Drosten rechnet damit, dass sich Impfungen spätestens im Juni in den Infektionszahlen niederschlagen werden. Vor allem im Außenbereich werde in den kommenden Monaten wieder vieles zugelassen werden können. Für „totale Euphorie“ sei es aber noch zu früh.

Der Berliner Virologe Christian Drosten hat sich zuversichtlich über den Verlauf der Corona-Pandemie im Sommer gezeigt. „Ich denke, dass wir zum Juni hin erstmals Effekte sehen, die der Impfung zuzuschreiben sind“, sagte der Direktor der Virologie am Universitätsklinikum Charité am Sonntagabend im ZDF-„Heute Journal“. „Der Sommer kann ganz gut werden in Deutschland.“ Gerade im Außenbereich werde wieder vieles zugelassen werden können, erklärte er auf die Frage nach Urlaub, Außengastronomie und Grillen mit Freunden. Man dürfe aber nicht zu früh in „totale Euphorie“ verfallen.