„Alarmsensoren anschalten“ : Virologe Drosten warnt nach vermehrten Ausbrüchen vor zweiter Corona-Welle

Berlin Angesichts der vermehrten Corona-Infektionen hat Virologe Christian Drosten vor einer Verbreitung des Virus gewarnt. Eine zweite Welle sei nicht auszuschließen, sagte er in seinem NDR-Podcast.

Der Virologe Christian Drosten befürchtet nach Corona-Ausbrüchen unter anderem in Nordrhein-Westfalen eine unbemerkte Ausbreitung des Coronavirus in die Bevölkerung. Die Verbreitung über die Gegend hinaus zu verhindern, sei jetzt das Entscheidende, sagte der Charité-Wissenschaftler am Dienstag im NDR-Podcast. Generell gebe es aktuell in mehreren Orten, darunter auch in Berlin, eindeutige Anzeichen, dass Sars-CoV-2 wieder komme.