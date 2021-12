Daten aus Großbritannien und Südafrika : Drosten vorsichtig optimistisch für weitere Corona-Entwicklung

Berlin Christian Drosten sieht Anlass für vorsichtigen Optimismus bei der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie in Deutschland. Dabei bezieht sich der Berliner Virologe auf Beobachtungen in Großbritannien und Südafrika.

„In gewisser Weise kann uns das beruhigen. Südafrika ist sicher ein Blick in eine Zukunft, in eine endemische Situation, die sich dort gerade einstellt“, sagte Drosten am Donnerstagabend im ZDF-„heute journal“. „Nur sind wir leider noch ein ganzes Stück davon entfernt.“