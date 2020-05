Corona-Studie zu Kindern : Christian Drosten und Experten wehren sich gegen „Bild“-Vorwürfe

Düsseldorf Die „Bild“ zitiert in einem Artikel mit dem Titel „Fragwürdige Methoden: Drosten-Studie über ansteckende Kinder grob falsch“ mehrere Experten und Wissenschaftler. Doch die distanzieren sich von dem Bericht. Und auch Drosten selbst wehrt sich öffentlich.

Unruhige Zeiten für Deutschlands bekanntesten Virologen: Christian Drosten befindet sich in einem öffentlichkeitswirksamen Streit mit der „Bild“. Denn die veröffentlichte am Montag einen Artikel mit dem Titel „Fragwürdige Methoden: Drosten-Studie über ansteckende Kinder grob falsch“. Die Verfasser kommen darin zu dem Schluss: „Star-Virologe Christian Drosten lag mit seiner wichtigsten Corona-Studie komplett daneben.“ Dagegen wehrt sich Drosten nun – und bekommt dabei Unterstützung von ausgerechnet den Männern, die im „Bild“-Bericht als Kronzeugen für die Vorwürfe präsentiert werden.

Drosten schrieb schon vor der Veröffentlichung des Artikels bei Twitter, dass die „Bild“ eine „tendenziöse Berichterstattung“ über ihn und die Studie mit „Zitatfetzen von Wissenschaftlern ohne Zusammenhang“ plane. Dazu stellte er die Anfrage eines „Bild“-Redakteurs, in der mehrere Wissenschaftler zitiert wurden, die demnach Kritik an Drostens Studie übten.

Gleiches gilt für den Ökonom Jörg Stoye, der an der Cornell-Universität in Ithaca, USA, Statistik lehrt. Auch er taucht im „Bild“-Bericht auf, um die Vorwürfe gegen Drostens Forschungsweise zu untermauern. Stoye fühlt sich falsch zitiert, weil ein entscheidender Absatz am Ende seiner Aussage weggelassen wurde, wie er bei Twitter schreibt: „Ich betone, dass ich keine Absicht unterstelle.“ Außerdem stellt er klar: „Ich will nicht Teil einer Anti-Drosten-Kampagne sein. Ich stand und stehe in keinerlei Kontakt zur Bild.“