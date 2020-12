Drosten zu neuen Mutations-Daten : „Das sieht leider nicht gut aus“

Berlin Eine neue Auswertung britischer Behörden bestätigt, dass sich die neue Corona-Variante in Großbritannien in der Tat schneller ausbreitet. Der Chefvirologe der Berliner Charité, Christian Drosten, teilte diese Daten auf Twitter.

Christian Drosten hat seine Position zur B-1.1.7.-Mutante des Coronavirus offenbar etwas geändert. Zu der neuen Virusvariante hatte Virologe der Berliner Charité noch am Vortag gesagt, er sei nicht übermäßig besorgt, befinde sich aber auch „genau wie jeder andere in einer etwas unklaren Informationslage“. Die öffentlich bekannten Dokumente seien noch lückenhaft. Inzwischen liegen ihm neue Daten vor, die ihn bedenklicher stimmen.

„Das sieht leider nicht gut aus“, schrieb der Virologe in der Nacht auf Twitter und teilte eine neue Auswertung der britischen Gesundheitsbehörde. Deren Daten zeigen, dass die Virus-Mutation in der Tat deutlich ansteckender ist als bisher aufgetretene Varianten. Positiv ist Drostens Ansicht nach die Aussage der britischen Experten, dass Fälle mit der Mutante bisher nur in Gebieten zunahmen, in denen die Gesamtinzidenz hoch oder ansteigend war. Das spreche dafür, dass die Reduzierung von Kontakten auch gegen die Verbreitung der Mutante wirke.