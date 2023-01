Stand der Pandemie Das sagt Christian Drosten im ersten Podcast seit Monaten

Corona-Fachmann Christian Drosten war am Donnerstag erstmals nach fast zehn Monaten wieder in dem Podcast „Coronavirus-Update“ zu hören und wies eingangs auf ein Missverständnis zu seiner vielbeachteten Äußerung zum Pandemie-Ende von Dezember hin. In dem Interview habe er eigentlich etwas anderes gesagt als das, was in Teilen der Öffentlichkeit angekommen sei. Über die Lesart einiger Medien und Politiker, wonach er die Pandemie für beendet erklärt habe, sagte er: „Ich glaube, alle die mich bisher kommunizieren gehört haben, wissen, dass ich solche forschen Dinge eigentlich nicht in der Öffentlichkeit sage.“